حصريا Goal: بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام كورة ستار NOW مشاهدة توتنهام ومانشستر سيتي اليوم...

بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام جودات متعددة تويتش مباراة توتنهام ومانشستر سيتي اليوم كورة اون لاين بدون تقطيع، يترقب الجماهير مباراة مرتقبة ضمن الأسبوع الثاني من الدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليج لكرة القدم، والتي سوف تشهد العديد من الفرص الصعبة من كلا الفريقين، ومع بداية المواجهة سوف نعمل على توفير ماتش مان سيتي الاسطورة لبث المباريات مباشر بين سبورت كورة جول.

بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام

مشاهدة مانشستر سيتي وتوتنهام مباشر bein sport، حيث أن المواجهة قد تكون صعبة على السيتي نظراً لوجود غيابات متعددة بسبب الإيقافات والإصابات الناتجة عن مران الفريق، ونفس الحال على توتنهام بعد أن أكد المدير الفني للفريق إن المواجهة لن تكون سهلة وتحتاج إلى مجهود كبير ولا يجب الاستهانة بالخصم المقابل نظراً للتاريخ الكروي الذي جمع بينهما في النسخ الماضية من الدوري مانشستر سيتي بث مباشر.

يسعى السيتي لتحقيق الثأر من توتنهام االذي أخرجه من الالتحاق بالمربع الذهبي للدوري الإنجليزي النسخة الماضية، فيما طالب أورييه بالرحيل عن توتنهام بسبب ميلان وسوف نقوم عبر موقع عرب نيوز بنشر مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام مباشر يلا شوت.

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توتنهام بث مباشر اليوم، حيث يسعى المان سيتي اليوم إلى الوصول لأطول سلسلة انتصارات، حيث أشار البلجيكي كيفن دي بروين لاعب سيتي، أنه يجب الحفاظ على القوة الهجومية في الأسابيع المقبلة من المسابقة، مضيفا خلال التصرحات أن الفريق يحاول الحفاظ على الثبات وفقا للعامين الماضيين، بعد أن توج بالبطولة في آخر مومسين، كورة ستار بث مباشر مباراة توتنهام ومانشستر سيتي كورة لايف بدون تقطيع.

تشكيل السيتي جاء كالتالي:-

حراسة المرمى: إيدرسون.

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الدفاع:أوتاميندي – جون ستونز – كايل ووكر – زينتشينكو.

الوسط: رودريجو هيرنانديز – ديفيد سيلفا – كيفين دي بروين.

الهجوم: برناردو سيلفا – ستيرلينج – أجويرو.

تشكيل توتنهام جاء كالتالي:-

حراسة المرمى : هوجو لوريس.

الدفاع : داني روز – يان فيرتونخن –آلديرفايريلد – كايل ووكر.

الوسط : موسى سيسوكو – هاري وينكس – ديلي الي – كريستيان اريكسن.

الهجوم : سون هيونج مين – هاري كين.

سوف نقوم بإضافة البث الحي فور بدء المباراة فقط تابعوا موقع عرب نيوز على مدار الساعة – ينقل اللقاء على قناة bein sport hd 2 بتعليق رؤوف خليف.