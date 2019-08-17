BeIN اكسترا hd2: مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام بث مباشر يلا شوت بلس yalla shoot كورة ستار...

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مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام بث مباشر اليوم

بث مباشر مباراة مانشستر سيتي اليوم، يدخل مانشستر سيتي مباراة اليوم برصيد 3 نقاط بعدما حقق الفوز خلال الجوة الأولي أمام ويستهام بخماسية نظيفة، كما نجح توتنهام في تحقيق الفوز على أستون فيلا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، وسيحاول كلا الفريقين تحقيق الفوز خلال مباراة اليوم من أجل مواصلة سلسلة الانتصارات في الموسم الجديد.

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من المقرر أن يكون موعد مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام اليوم السبت الموافق 17-8-2019 في إطار الأسبوع الثاني من بطولة الدوري الإنجليزي في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة، والسابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة على ملعب الاتحاد معقل فريق السيتي ووسط جماهيره في واحدة من أقوي مباريات الدوري الإنجليزي خلال المواسم الأخيرة.

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