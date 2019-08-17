التشكيل المتوقع لمباراة ساوثهامبتون ضد ليفربول فى الدوري الانجليزي

ذكر موقع “جول” العالمي عن التشكيل المرجح لنادي ساوثهامبتون وليفربول المحترف خلال صفوفه محمد صلاح لاعب منتخب مصر فى الرابعة عصر اليوم خلال مباريات الجولة الثانية من زمن مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”.

وجاء تشكيل ليفربول المتوقع ضد ساوثهامبتون كالتالي:

في حراسة العرين: أدريان.

في خط الدفاع: روبرتسون، فيرجيل فان دايك، جويل ماتيب، أليكساندر آرنولد.

في خط الوسط: جيمس ميلنر، فابينيو، جوردان هندرسون.

في خط الهجوم: ساديو ماني، روبيرتو فيرمينو، محمد صلاح.

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في حين جاء تشكيل ساوثهامبتون المتوقع ضد ليفربول كالتالى:

في حراسة المرمي: أنجوس جان.

في خط الدفاع: يانيك فيسترجارد، جاك ستيفنز، يان بيدنارك، ريان برتراند.

في خط الوسط: جيمس وارد براوس، أوريول روميرو، يان فاليري.

في خط الهجوم: ناثان ريدموند، داني إنجز، فرد آدامز.