نتيجة مباراة ليفربول اليوم أمام ساوثهامبتون في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي

نتيجة مباراة ليفربول وساوثهامبتون اليوم، حيث تقام مباراة ليفربول وساوثهامبتون مباشرة في الأسبوع الثاني من الدوري الإنجليزي 2019 تمام الساعة الرابعة بتوقيت القاهرة، والخامسة بتوقيت مكة المكرمة على ملعب سانت ميريز، وستكون مباراة ليفربول ضد ساوثهامبتون اليوم منقولة من خلال قناة بي أن سبورت وذلك من خلال قناة بي ان HD2، بتعليق رؤوف خليف.
مباراة ليفربول وساوثهامبتون
نجح ليفربول في تحقيق الفوز خلال الجولة الأولي بالدوري الإنجليزي أمام نوريتش سيتي بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في مباراة شهدت الكثير من الإثارة والتعة، كما نجح الريدز في تحقيق فوز كبير بلقب كأس السوبر الأوروبي بعد الفوز على تشيلسي، ويسعي الريدز لتحقيق الفوز خلال جميع مبارياته في البطولة من أجل التتويج بلقب الدوري الإنجليزي للموسم الحالي.
نتيجة مباراة ليفربول وساوثهامبتون اليوم
- دقائق قليلة وتبدأ أحداث مباراة ليفربول اليوم في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي وسط متابعة إعلامية وجماهيرية كبيرة.
- انطلاق أحداث الشوط الأول من مباراة ليفربول مباشرة في الدوري الإنجليزي.
- التعادل السلبي يسيطر على نتيجة مباراة ليفربول حتى الآن بعد مرور 12 دقيقة من زمن الشوط الأول.
- منتصف الشوط الأول، ودفاع ساوثهامبتون نجح في التصدي لكافة الهجمات من جانب الريدز، ويظل التعادل السلبي نتيجة اللقاء حتى الآن.
- أقتربنا من نهاية الشوط الاول، والنتيجة مازالت التعادل السلبي بدون أهداف.
- الدقائق الأخيرة من الشوط الأول.
- ساديو مانى يسجل الهدف الأول في الدقيقة الأخيرة من الشوط الاول، وتصبح النتيجة 1-0 لصالح ليفربول.
- نهاية أحداث الشوط الأول.
- بداية الشوط الثاني.
- وصلنا للدقيقة 61 من المباراة، والريدز متفوق بهدف دون رد، ويضغط بقوة من أجل تسجيل الثاني.
- سيطرة كبيرة من الريدز على مجريات اللقاء بعد مرور 75 دقيقة من زمن المباراة.
- فيريمينو يسجل الهدف الثاني للريدز في الدقيقة 71.
- الهدف الأول لصالح ساوثهامبتون في الدقيقة 81 عن طريق داني أنغز، وتصبح النتيجة 2-1 للريدز.
- نهاية المباراة بفوز ليفربول بهدفين مقابل هدف واحد.