نتيجة مباراة ليفربول اليوم أمام ساوثهامبتون في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي

نتيجة مباراة ليفربول وساوثهامبتون اليوم، حيث تقام مباراة ليفربول وساوثهامبتون مباشرة في الأسبوع الثاني من الدوري الإنجليزي 2019 تمام الساعة الرابعة بتوقيت القاهرة، والخامسة بتوقيت مكة المكرمة على ملعب سانت ميريز، وستكون مباراة ليفربول ضد ساوثهامبتون اليوم منقولة من خلال قناة بي أن سبورت وذلك من خلال قناة بي ان HD2، بتعليق رؤوف خليف.

مباراة ليفربول وساوثهامبتون

نجح ليفربول في تحقيق الفوز خلال الجولة الأولي بالدوري الإنجليزي أمام نوريتش سيتي بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في مباراة شهدت الكثير من الإثارة والتعة، كما نجح الريدز في تحقيق فوز كبير بلقب كأس السوبر الأوروبي بعد الفوز على تشيلسي، ويسعي الريدز لتحقيق الفوز خلال جميع مبارياته في البطولة من أجل التتويج بلقب الدوري الإنجليزي للموسم الحالي.

نتيجة مباراة ليفربول وساوثهامبتون اليوم