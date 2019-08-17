ملخص مباراة ليفربول وساوثهامتون 2-1 اليوم في الدوري الانجليزي الممتاز

ملخص مباراة ليفربول وساوثهامتون اليوم في الدوري الانجليزي لكرة القدم، حيث يلعب كلاً من الفريقين ليفربول ضد ليفربول وساوثهامبتون ضمن الأسبوع الثاني من البريمرليج في لقاء منتظر ولن يكون سهل على بطل دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي مؤخراً، وسيحاول الريدز حسم اللقاء سريعاً لصالحه من البداية حتى يأمن من مفاجأت اصحاب الأرض.

المباراة ستكون في تمام الساعة الرابعة بتوقيت القاهرة المحلي، الخامسة مساءا بتوقيت المملكة العربية السعودية، وسيتم نقل أحداث اللقاء مباشرة وحصرياً عبر الوطن العربي عبر قناة beIN SPORTS HD 2، وسيقوم بالتعليق على تلك المباراة المعلق الرياضي حفيظ دراجي، في لقاء سيلعب على ملعب سانت ميريز الذي يسع أكثر من 40 ألف متفرج.

وكان ليفربول قد فاز قبل أيام قليلة وتحديداً مساء الأربعاء الماضي بكأس السوبر الأوروبي على حساب نادي تشيلسي بعد الفوز عليه بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي من اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، ويسعى المدرب يورجن كلوب استغلال الحالة المعنوية المرتفعة في الفوز باللقاء، رغم المجهود البدني الكبير الذي قام به الفريق قبل ثلاثة أيام.

ملخص مباراة ليفربول وساوثهامبتون