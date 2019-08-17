الآن: نتيجة مباراة ليفربول وساوثهامبتون اليوم السبت 17-8-2019 في الأسبوع الثاني بالدوري الإنجليزي

نتيجة مباراة ليفربول وساوثهامبتون، حيث تتجه جميع عشاق كرة القدم حول العالم نحو ملعب سانت ميريز، حيث اللقاء الذي يجمع بين ليفربول وساوثهامبتون في إطار الجولة الثانية بالدوري الإنجليزي 2019 في واحدة من المباريات التي ينتظرها عدد كبير من عشاق النجم المصري محمد صلاح، حيث تنطلق أحداث المباراة اليوم السبت الموافق 17-8-2019 في إطار الأسبوع الثاني بالدوري الإنجليزي في تمام الساعة الرابعة بتوقيت القاهرة، والخامسة بتوقيت مكة المكرمة وسط أجواء جماهيرية وحماسية كبيرة.

وستكون مباراة ليفربول ضد ساوثهامبتون منقولة من خلال مجموعة قنوات بي ان سبورت المشفرة، وذلك من خلال قناة بي ان HD2 بتعليق حفيظ دراجي ، كما سيكون هناك تغطية خاصة لأحداث المباراة من خلال استوديو تحليلي يضم عدد من نجوم الوطن العربي

وتضم تشكيلة ليفربول اليوم كلا من: حراسة المرمى: أدريان، وخط الدفاع: أرنولد – ماتيب – فان دايك – روبيرتسون.، اما خط الوسط: فينالدوم – ميلنر – تشامبرلين، وسيقود خط الهجوم: صلاح – ماني – فيرمينو.

سيقود النجم المصري محمد صلاح هجوم الريدز خلال مباراة اليوم في محاولة لتسجيل أكبر عدد من الأهداف، وذلك للمحافظة على لقب هداف الدوري الإنجليزي.

نتيجة مباراة ليفربول وساوثهامبتون