الآن: نتيجة مباراة ليفربول وساوثهامبتون اليوم السبت 17-8-2019 في الأسبوع الثاني بالدوري الإنجليزي

نتيجة مباراة ليفربول وساوثهامبتون، حيث تتجه جميع عشاق كرة القدم حول العالم نحو ملعب سانت ميريز، حيث اللقاء الذي يجمع بين ليفربول وساوثهامبتون في إطار الجولة الثانية بالدوري الإنجليزي 2019 في واحدة من المباريات التي ينتظرها عدد كبير من عشاق النجم المصري محمد صلاح، حيث تنطلق أحداث المباراة اليوم السبت الموافق 17-8-2019 في إطار الأسبوع الثاني بالدوري الإنجليزي في تمام الساعة الرابعة بتوقيت القاهرة، والخامسة بتوقيت مكة المكرمة وسط أجواء جماهيرية وحماسية كبيرة.
وستكون مباراة ليفربول ضد ساوثهامبتون منقولة من خلال مجموعة قنوات بي ان سبورت المشفرة، وذلك من خلال قناة بي ان HD2 بتعليق حفيظ دراجي ، كما سيكون هناك تغطية خاصة لأحداث المباراة من خلال استوديو تحليلي يضم عدد من نجوم الوطن العربي
وتضم تشكيلة ليفربول اليوم كلا من: حراسة المرمى: أدريان، وخط الدفاع: أرنولد – ماتيب – فان دايك – روبيرتسون.، اما خط الوسط: فينالدوم – ميلنر – تشامبرلين، وسيقود خط الهجوم: صلاح – ماني – فيرمينو.
سيقود النجم المصري محمد صلاح هجوم الريدز خلال مباراة اليوم في محاولة لتسجيل أكبر عدد من الأهداف، وذلك للمحافظة على لقب هداف الدوري الإنجليزي.
نتيجة مباراة ليفربول وساوثهامبتون
- بداية أحداث الشوط الأول من مباراة ليفربولوسط متابعة إعلامية وجماهيرية كبيرة.
- مرور 10 دقائق من زمن الشوط الاول، ومازالت نتيجة مباراة ليفربول وساوثهامبتون حتى الآن هي التعادل السلبي بدون أهداف.
- محاولات مستمرة من جانب ليفربول في محاولة لتسجيل أولي اهداف اللقاء.
- وصلنا للدقيقة 35 من زمن الشوط الأول، وتماسك دفاعي كبير من جانب دفاعات ساوثهامبتون، ومحمد صلاح ورفاقه يحاولون فك حصون الفريق، وتسجيل الهدف الأول قبل نهاية الشوط.
- الدقائق الأخيرة من الشوط الاول.
- الهدف الاول لصالح ليفربول في الدقيقة 45، وتصبح النتيجة هي 1-0 لصالح الريدز.
- نهاية أحداث الشوط الأول من المباراة بتقدمليفربول بهدف دون رد.
- بداية الشوط الثاني.
- الدقيقة 62: الريدز متفوق بهدف وحيد حتى الآن، وسيطرة كبيرة من ليفربول على مجريات اللقاء.
- فيرمينيو يسجل الهدف الثاني للريدز في الدقيقة 71، وتصبح النتيجة 2-0.
- داني انغز يقلص فارق الاهداف في الدقيقة 81، وتصبح النتيجة 2-1 لصالح الريدز.
- الدقائق الأخيرة من المباراة.
- نهاية المباراة بفوز ليفربول بهدفين مقابل هدف واحد.