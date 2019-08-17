ماني يسجل: ملخص مباراة ليفربول وساوثهامتون 2-1 وصدارة مؤقته للريدز

ملخص مباراة ليفربول وساوثهامتون في الأسبوع الثاني من الدوري الانجليزي الممتاز عصر اليوم السبت في تمام الساعة الرابعة بتوقيت مصر، في لقاء من المنتظر ان يكون صعب على وصيف البريمرليج العام الماضي، خاصة انه على أرضية ميدان صعبة، لفريق دائماً ما يسبب المشاكل لضيوفه عند استقبالهم.

ويعول يورجن كلوب المدير الفني الألماني لنادي ليفربول على الثلاثي محمد صلاح وساديو ماني وفيرمينهو لحسم المباراة لصالح الفريق، مع تخوف من وقع الفريق بدنياً بعدما لعب 120 دقيقة قبل ثلاثة أيام امام تشيلسي في بطولة كاس السوبر الأوروبي التي فاز بها بالعاصمة التركية اسطنبول.

وكان ليفربول قد فاز المباراة الأولى على ويس بروميتش 4-1، وينوى على المنافسة على لقب الدوري الانجليزي الممتاز والحصول عليه بعد غياب دام 30 عام عن اخر دوري فاز به الفريق، ليكون لقب البريمرليج بمثابة حلم لأحد أعرق الأندية الاوروبية والانجليزية هذا العام، خاصة ان الفريق كان قريب للغاية من القاب العام الماضي وخسرها بفارق نقطة لصالح مانشستر سيتي.

تشكيل ليفربول الرسمي

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حراسة المرمي:- أدريان

خط الدفاع:- ماتيب – فان ديك – روبرتسون – أرنولد

وسط الملعب:- ميلنر – فينالدوم – تشامبرلين

الهجوم:- فيرمينو – صلاح – ماني”.

ملخص مباراة ليفربول اليوم