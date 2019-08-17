ماني يسجل: ملخص مباراة ليفربول وساوثهامتون 2-1 وصدارة مؤقته للريدز

ملخص مباراة ليفربول وساوثهامتون في الأسبوع الثاني من الدوري الانجليزي الممتاز عصر اليوم السبت في تمام الساعة الرابعة بتوقيت مصر، في لقاء من المنتظر ان يكون صعب على وصيف البريمرليج العام الماضي، خاصة انه على أرضية ميدان صعبة، لفريق دائماً ما يسبب المشاكل لضيوفه عند استقبالهم.
ويعول يورجن كلوب المدير الفني الألماني لنادي ليفربول على الثلاثي محمد صلاح وساديو ماني وفيرمينهو لحسم المباراة لصالح الفريق، مع تخوف من وقع الفريق بدنياً بعدما لعب 120 دقيقة قبل ثلاثة أيام امام تشيلسي في بطولة كاس السوبر الأوروبي التي فاز بها بالعاصمة التركية اسطنبول.
وكان ليفربول قد فاز المباراة الأولى على ويس بروميتش 4-1، وينوى على المنافسة على لقب الدوري الانجليزي الممتاز والحصول عليه بعد غياب دام 30 عام عن اخر دوري فاز به الفريق، ليكون لقب البريمرليج بمثابة حلم لأحد أعرق الأندية الاوروبية والانجليزية هذا العام، خاصة ان الفريق كان قريب للغاية من القاب العام الماضي وخسرها بفارق نقطة لصالح مانشستر سيتي.
تشكيل ليفربول الرسمي
حراسة المرمي:- أدريان
خط الدفاع:- ماتيب – فان ديك – روبرتسون – أرنولد
وسط الملعب:- ميلنر – فينالدوم – تشامبرلين
الهجوم:- فيرمينو – صلاح – ماني”.
ملخص مباراة ليفربول اليوم
- بدأ الاستوديو التحليلي لمباراة ليفربول الآن، ويقدم الأستوديو التحليلي القطري محمد سعدون الكواري، وتبدأ المواجهة بعد قليل.
- نزل الفريقين إلي أرضية ملعب المباراة من أجل خوض اللقاء مباشرة، وسط أجواء حماسية كبيرة من الفريقين.
- المباراة بدأت الآن وهجوم كبير من ليفربول، من اجل إحراز الهدف الأول للفريق مبكراً والسيطرة على مجريات الأمور.
- الدقيقة 5 تسديده من ميلنر النشيط لكن الكورة تصطدم بدفاع المنافس وتصل سهلة إلي يد حارس المرمى.
- بعد ربع ساعة لعب التعادل ما يزال مستمر، المباراة هادئة نوعاً ما بين الفريقين، ومحاولات ليفربول أكثر.
- تشامبرلين ينقذ ليفربول من هدف لصالح الخصم بعد توغل من الجهة اليمنى.
- مرور نصف ساعة والتعادل السلبي ما يزال قائم.
- في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع بالشوط الأول يحرز ساديو ماني الهدف الأول من تسديده رائعة في مرمى فريقه السابق.
- مرور ربع ساعة من الشوط الثاني وصلاح يهدر انفراد بالمرمى في الدقيقة 58.
- فيرمينهو يحرز الهدف الثاني لفريق ليفربول الآن في الدقيقة 70.
- داني انجز يحرز الهدف الأول لفريقه ويقلص النتيجة في الدقيقة 83.
- نهاية المباراة بفوز ليفربول بهدفين لهدف.