“طالع” ملخص مباراة ليفربول وساوثهامتون اليوم محمد صلاح 2-1 في الدوري الإنجليزي

نقدم لكم نتيجة وأهداف مباراة ليفربول وساوثهامتون اليوم في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، حيث يلعب الفريقين على ملعب الأخير، وما زلنا نواصل معكم تقديم ما ترغبون به حيث نوفر متابعة نتيجة وأهداف مباراة ليفربول وساوثهامتون اليوم السبت الموافق 17-8-2019 في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، كما سنتابع معكم عبر تقارير متتالية ملخص مباراة ليفربول وساوثهامتون اليوم في الشوط الأول والثاني.

نتيجة وأهداف مباراة ليفربول وساوثهامتون يوتيوب اليوم، يتابعها ويهتم بها جميع عشاق كرة القدم وخاصة الجماهير المصرية والعربية التي تود متابعة مباراة ليفربول وساوثهامتون مباشر الآن، أهداف ليفربول وساوثهامتون اليوم، وتشتد عمليات البحث الآن عن ملخص وهدف محمد صلاح اليوم في الدوري الإنجليزي.

ملخص مباراة ليفربول وساوثهامتون اليوم

انطلقت مباراة ليفربول وساوثهامتون اليوم 17 أغسطس 2019 في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت المملكة السعودية وفي تمام الساعة الرابعة مساء بتوقيت القاهرة والقدس، وتنطلق مباراة ليفربول اليوم في الدوري الإنجليزي في تمام الساعة السادسة مساء حسب توقيت الإمارات المتحدة.

بدأت المباراة الآن وسط أجواء حماسية شديدة من الجماهير في مدرجات ملعب اللقاء، ومرت أول 5 دقائق حتى الآن ولم يتم تسجيل أي أهداف من جانب الفريقين، وفي الدقيقة 1 من الوقت الإضافي للشوط الأول من زمن المباراة يتقدم الريدز بالهدف الأول عن طريف اللاعب ساديو ماني، وذلك قبل أن يسجل هدف ليفربول الثاني النجم المتألق فيرمينيو عند الدقيقة 71 من زمن اللقاء، وفي الدقيقة 82 يسجل لاعب هجوم ساوثهامتون هدف عن طريق النيران الصديقة وعن خطأ من حارس الريدز لتصبح نتيجة مباراة ليفربول وساوثهامتون 2-1.