كوتينيو لن يكلف بايرن ميونخ أكثر من 20 مليون يورو

كوتينيو يسير بمشواره الكروي إلي ألمانيا لينهي انتقاله إلى بايرن ميونخ من برشلونة، ومعها ذكرت تقارير صحفية إسبانية التفاصيل المادية للصفقة التي جاءت كالصدمة للكثير من عشاق البارسا بعدما ذكر اسم اللاعب بعدة أندية هذا الصيف، لم يكن العملاق البافارى من ضمنها.

وأعلن برشلونة وبايرن ميونخ أمس التوصل لاتفاق على مغادرة كوتينيو إلى البافارى على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، مع وجود بند أولوية الشراء عقب نهاية فترة الإعارة.

ونشرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية، إن الاتفاق بين البايرن وبرشلونة انتهي بحصول البارسا على مقابل مادي ما بين بين 15 إلى 20 مليون يورو لإعارة كوتينيو لمدة موسم وحيد، وفى حال الشراء عقب فترة الإعارة سيدفع الألماني 120 مليون يورو.

واختتمت الصحيفة أن بند الشراء ليس إلزاميًا حيث لن يلزم بايرن ميونخ أن يكون مضطرا لبيع كوتينيو حال عدم انسجامه وتألقه مع الفريق هذا الموسم.