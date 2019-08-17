الزمالك يختار شيكابالا رجلاً لمباراة ديكاداها الصومالي

رشحت الصفحة الرسمية لنادي الزمالك، محمود عبد الرازق شيكابالا صانع ألعاب الفريق الأبيض وقائد الفريق، افضل لاعب بمباراة أبناء ميت عقبة أمام ديكاداها الصومالي، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم على استاد برج العرب، في ذهاب دور الـ64 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، والتي انتهت بانتصار الفريق الأبيض بسباعية نظيفة.

وسجلت أهداف الزمالك عن طريق اللاعب المغربي أشرف بن شرقى و سجل الثاني جاء بخطأ من مدافع المنافس بعد عرضية من بن شرقى والثالث أحرزه عمر السعيد والرابع سجله محمود الونش والخامس جاء عن طريق أشرف بن شرقى والسادس من كريم بامبو وأتي السابع مصطفى محمد.

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واستطاع شيكابالا صناعة الهدف الثالث لعمر السعيد والخامس لأشرف بن شرقى، بمباراة ديكاداها، قبل استبداله من المباراة في الدقيقة 72 ليأتي بدلا منه حازم إمام وظهر الأباتشى بمستوى رائع فى المباراة من خلال انسجامه مع التونسي حمدى النقاز بالجبهة اليمنى.