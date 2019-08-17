time سبورت: مشاهدة مباراة الاهلي وبيراميدز بث مباشر yalla shoot كورة ستار يلا شوت ماتش الاهلي مباشر...

يلا شوت مشاهدة مباراة الاهلي وبيراميدز بث مباشر yalla shoot اون لاين بدون تقطيع اليوم السبت في دور الستة عشر من بطولة كاس مصر لكرة القدم، في لقاء منتظر من جانب الجميع خاصة في ظل فوز الفريق على الأهلي في الثلاثة لقاءات الأخيرة، واحدة بمسماه القديم “الأسيوطي” في بطولة كاس مصر العام الماضي، ومرتين بمسماه الجديد “بيراميدز” ذهاباً وأياباً بالدوري المصري لكرة القدم، بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وبيراميدز كورة اون لاين.

مباراة الاهلي وبيراميدز مباشر اليوم on sport، يمكنكم مشاهدة المباراة اليوم السبت في تمام الساعة الثامنة ليلاً بتوقيت جمهورية مصر العربية، التاسعة بتوقيت مكة المكرمة، وتنقل المباراة عبر قناة أون سبورت الفضائية بتعليق المعلق الرياضي المتميز أيمن الكاشف ووجود استوديو تحليلي قبل بداية المباراة بساعة واحدة على الأقل يقدمه الأعلامي المخضرم احمد شوبير ونخبه من أفضل المحللين، مباراة الاهلي والاهرام بث مباشر اون لاين بدون تقطيع.

مباراة الاهلي وبيراميدز بث مباشر

يلا شوت الاهلي وبيراميدز كورة اون لاين بدون تقطيع، مباراة الاهلي وبيراميدز ستكون مصيرية للمدير الفني للنادي الأهلي لاسارتي، بإستمراره من عدمه، حيث لعب لاسارتي ضد بيراميدز مرتين من قبل وخسر المباراتين، وتعتبر الخسارة الثالثة أن حدثت بمثابة فراق بينه وبين النادي، في المقابل سيكون ديسابر المدير الفني لبيراميدز في مأمن مهما كانت النتيجة، حيث أن الاوضاع مستقره في النادي، مشاهدة مباراة الاهلي وبيراميدز نقل حي على الهواء.

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مع بداية القاء نقدم لكم البث المباشر لمباراة الاهلي وبيراميدز في كاس مصر لكرة القدم، وسنوفر لكم البث من قناة أون سبورت، وإذا توقف البث قوموا بتحديث الصفحة مباشرة.

مشاهدة مباراة الاهلي وبيراميدز مباشر اليوم يلا شوت، ولم يعلن المدير الفني لاسارتي حتى الآن عن تشكيلة الفريق التي سوف يخوض بها اللقاء، لكنها ستعلن خلال الدقائق المقبلة.

سيعتمد ديسابر خلال تلك المواجهة على كلاً من عبد الله السعيد وتراوري من أجل حسم المباراة لصالحه، مع احتمالية غياب جون انطوى عن تلك المواجهة.

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تشكيل بيراميدز الرسمي

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد حمدي – أحمد أيمن منصور – علي جبر – رجب بكار.

خط الوسط الدفاعي: محمد فتحي – نبيل عماد “دونجا”.

خط الوسط الهجومي: إيريك تراوري – عبد الله السعيد – عبده لومالا.

خط الهجوم: أحمد علي.

اختار مارتين لاسارتي المدير الفني لنادي الاهلي تشكيل تقليدي لخوض تلك المواجهة، بدون اى صفقة من الصفقات الجديدة، وجلوس محمد مجدي قفشه على دكة البدلاء.