مشاهدة مباراة الاهلى وبيراميدز بث مباشر بدون تقطيع فى كأس مصر

مشاهدة مباراة الاهلى وبيراميدز بث مباشر فى اطار مباريات كأس مصر فى دور الستة عشرـ، لاعبو الاهلى يلعبون اليوم لرد الاعتبار لهزيمتهم من بيراميدز مرتين فى الدورى المصرى هذا الموسم، كما يريدون الصعود لدور الثمانية للفوز بالبطولة، الأهلى استطاع أن يحصل على لقب بطولة الدورى المصرى بعد منافسة قوية مع الزمالك، فريق بيراميدز كان ثالث الدورى المصرى، و قدم مستوى رائع هذا الموسم.

كورة لايف موعد مباراة الأهلى وبيراميدز

مباراة الأهلى وبيراميدز ستقام اليوم على استاد برج العرب بالاسكندرية، و سيبدأ اللقاء اليوم السبت فى تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، التاسعة مساء بتوقيت السعودية و قطر والعراق ، العاشرة مساء بتوقيت الامارات.

يلاشوت بث مباشر مباراة الاهلى وبيراميدز

مباراة الاهلى وبيراميدز ستذاع قناة أون سبورت on sport الرياضية و سيكون هناك استديو تحليلى يقدمه أحمد شوبير، و يستضيف طه إسماعيل وحازم إمام وعماد متعب و يعلق على المباراة أيمن الكاشف، كما تذاع على قناة النيل الرياضية تقديم مدحت شلبي، ويستضيف فاروق جعفر وضياء السيد وعلاء نبيل، وقناة تايم سبورت الرياضية ، تقديم كريم رمزي، ويستضيف وليد صلاح الدين ومحمد عمر وتامر صقر.