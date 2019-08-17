صراع لرد الإعتبار بين الاهلي وبيراميدز اليوم

يتنازع الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي مع نادي بيراميدز في الثامنة مساء اليوم السبت، بملعب برج العرب في دور الـ16 لكاس مصر، وهى المباراة التي يستعد لها الكثير من جمهور الكرة المصرية لأنها تجمع بين المارد الأحمر بطل الدوري المصري في نسخته الأخيرة وبيراميدز صاحب المركز الثالث وأحدث قوى كروية في الكرة المصرية.

وصعد الأهلي لدور الستة عشر بكأس مصر بعد الانتصار على الترسانة بثلاثة أهداف مقابل هدفين وهى نفس النتيجة التي تأهل بها بيراميدز على حساب طنطا.

وأحرز ثلاثية الأهلي في شباك الترسانة كل من محمد شريف “هدفين” وأحمد الشيخ، و سجل ثلاثية بيراميدز في مرمي طنطا كينو هدفين ومحمد مجدى قفشة هدفاً وغادر الثنائي عن بيراميدز حيثغادر كينو للجزيرة الإماراتي وانتقل قفشة لصفوف الأهلي.