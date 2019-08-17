سجّل يا تاريخ.. مصر إلى نهائي مونديال اليد للناشئين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد علام:

تأهل منتخب مصر للناشئين لكرة اليد إلى نهائي المونديال للمرة الأولى في تاريخه بعد التغلب على البرتغال في نصف نهائي البطولة المقامة حاليا بمقدونيا بنتيجة 41-36.

وتعد هذه المرة الأولى التي يتأهل فيها منتخب الناشئين لكرة اليد منذ مشاركاته في البطولة، وتعد هذه المشاركة، هي المشاركة الثامنة لمنتخب الناشئين في بطولة العالم لكرة اليد تحت 19 سنة.

وحصل أحمد هشام السيد دودو على أفضل لاعب في المباراة، بعد الأداء القوي الذي قدمه في المباراة.

ملخص المباراة:

لم يدخل ناشئو مصر المباراة بصورة جيدة، مقارنة بلاعبي البرتغال الذين دخلوا المباراة بقوة وتقدموا خلال الدقائق الاولى، وواصلوا سيطرتهم حتى منتصف الشوط الأول.

ونجح لاعبو مصر في العودة للمباراة مرة أخرى، وادركوا التعادل عند نتيجة 10-10، في الدقيقة 15 من الشوط الاول.

وواصل منتخب الناشئين أداءه المتوازن أمام منتخب البرتغال القوي، حتى نجح ناشئين مصر في التقدم قبل نهاية المباراة بدقيقة من خلال الحارس المتألق مؤمن حسام الذي تصدى لتسديدة برتغالية ثم سددها في مرمى البرتغال الخالي من حارسه ليتقدم في النتيجة 20-19 ، وكان من الممكن توسيع الفارق لولا إهدار لاعبي مصر هدف في الثواني الاخيرة من الشوط الاول.

وكادت البرتغال ان تتعادل في نهاية الشوط الاول لكن الحارس مؤمن حسام تألق وتصدى للكرة ليمنح مصر الأفضلية مع نهاية الشوط الأول بنتيجة 20-19.

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وشهد الشوط الثاني بداية قوية وحماسية من لاعبي منتخب مصر، نجحوا خلالها في تسجيل 4 أهداف خلال أول 3 دقائق ليتقدموا في النتيجة 24-19.

وفرض لاعبي مصر سيطرتهم على الشوط الثاني مستغلين تألق احمد هشام دودو ووليد حسن في التسديد من خارج الدائرة مع تألق مؤمن حسن حارس المنتخب.

وظهر لاعبي منتخب مصر بصورة قوية أفضل من الاداء في الشوط الاول، وفرضوا اسلوبهم على المباراة، ولم يسمحوا للاعبي البرتغال بالعودة للمباراة.

وقبل نهاية المباراة بخمس دقائق، وسع منتخب مصر الفارق مع البرتغال إلى 8 أهداف عند النتيجة 39-31.

وانهى منتخب مصر المباراة التي قدم فيها لاعبو أداءا رائعا بنتيجة 41-36.

وسيلتقي منتخب مصر في المباراة النهائية لمونديال الناشئين لكرة اليد، الفائز من مباراة الدنمارك وألمانيا.

بينما سيلتقي البرتغال مع الخاسر من الدنمارك وألمانيا على تحديد المركز الثالث بالمونديال.