تشكيل بيراميدز.. ظهور صفقة جديدة أمام الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

أعلن المدرب الفرنسي سيباستيان ديسابر المدير الفني لفريق بيراميدز عن التشكيل الذي سيخوض به مواجهة الأهلي في اللقاء الذي سيقام على ملعب "برج العرب" ضمن دور الـ16 من بطولة كأس مصر نسخة (2018 -2019).

تشكيل بيراميدز شهد ظهور صفقة جديدة من خلال الدفع بالأوغندي الدولي عبده لومالا ليقود الفريق بجانب عبد الله السعيد وإيريك تراوري ومهاجم الفريق الوحيد أحمد علي.

ومن المقرر أن يبدأ تشكيل بيراميدز على الشكل التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد حمدي - أحمد أيمن منصور - علي جبر - رجب بكار.

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خط الوسط الدفاعي: محمد فتحي - نبيل عماد "دونجا".

خط الوسط الهجومي: إيريك تراوري - عبد الله السعيد - عبده لاومالا.

خط الهجوم: أحمد علي.

وكان بيراميدز تأهل لدور الـ16 على حساب طنطا بالفوز بنتيجة (3-2)، في المقابل صعد الأهلي على حساب الترسانة بالفوز بنفس النتيجة.

جدير بالذكر أن الفائز من هذه المواجهة سيواجه حرس الحدود في منافسات دور الثمانية من عمر البطولة.