لاسارتي يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة بيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:
أعلن مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي عن تشكيل الفريق في مواجهة بيراميدز لمباراة اليوم السبت في دور الـ16 من كأس مصر على استاد الجيش ببرج العرب.
وعاد محمد الشناوي إلى حراسة المرمى بعدما خاض علي لطفي مباراة اطلع بره في دوري أبطال أفريقيا، فيما يتواجد حسام عاشور على مقاعد البدلاء.
ويتواجد محمد مجدي "أفشة" على مقاعد البدلاء.
وتكون التشكيل من:
حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، أيمن أشرف، علي معلول.
خط الوسط: حمدي فتحي، عمرو السولية، صالح جمعة، حسين الشحات، رمضان صبحي.
الهجوم: وليد أزارو.
البدلاء: علي لطفي، ياسر إبراهيم، محمد مجدي "أفشة"، أحمد الشيخ، أحمد فتحي، حسام عاشور، جونيور أجايى.
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