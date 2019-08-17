إهدار هدف وتمريرات رائعة ضمن أبرز ملخص لمسات صلاح أمام ساوثهامبتون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

شارك محمد صلاح نجم ليفربول في فوز فريقه على ساوثهامبتون في مباراة انتهت بنتيجة هدفين مقابل هدف ضمن الأسبوع الثاني من منافسات الدوري الإنجليزي.

صلاح حاول أن يسجل للمرة الثانية على التوالي خلال هذا الموسم بعدما سجل في الجولة الافتتاحية أمام نورويتش سيتي في لقاء حسم لصالح الريدز بنتيجة (4-1).

مرر محمد صلاح في الدقيقة 12 كرة رائعة بالكعب لتشامبرلين ليحصل الأخير على الكرة داخل منطقة الجزاء ويسدد كرة قوية تمر بعيدة عن المرمى.

وحاول صلاح في الدقيقة 20 أن يستغل خطأ روميلو للانطلاق نحو المرمى لكن دفاع ساوثهامبتون يقف أمام "مو" لتتوقف الهجمة.

Advertisements

وفي الدقيقة 49 من زمن أحداث الشوط الثاني سدد صلاح ركلة حرة مباشرة لكن ترتطم الكرة في الحائط.

صلاح عاد لتقديم لمسة رائعة في الدقيقة 54 ليحصل عليها أرنولد حاول من خلال الأخير أن يرفع الكرة لكن دفاع ساوثهامبتون يقف في الوقت المناسب ويبعد الكرة لركنية.

وأهدر صلاح فرصة هدف مؤكدة في الدقيقة 55 بعد تمريرة رائعة من ساديو ماني لينفرد النجم المصري بالمرمى ويسدد لكن حارس ساوثهامبتون يتألق ويبعد الكرة لركنية.

وفي الدقيقة 79 أجرى يورجن كلوب المدير الفني لليفربول التبديل الثاني في المباراة بخروج صلاح ليشارك بدلاً منه ديفوك أوريجي.

لمشاهدة ملخص لمسات صلاح أمام ساوثهامبتون.. اضغط هنا