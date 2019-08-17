مباشر قمة بريميرليج.. مانشستر سيتي 2-1 توتنهام.. أجويرو يسجل

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- محمد همام:

زوار الخليج 365 الأعزاء، تابعوا معنا تغطية مباشرة لمباراة مانشستر سيتي وتوتنهام على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز (2019-2020).

وكان مانشستر سيتي حامل لقب بريميرليج افتتح مشواره في المسابقة باكتساح وست هام (5-0)، بينما فاز توتنهام على أستون فيلا بنتيجة (3-1).

تشكيل مانشستر سيتي: إديرسون، ووكر، أوتاميندي، لابورت، زينشينكو، جوندوجان، رودري، دي بروين، ستيرلنج، بيرناردو سيلفا، أجويرو.

تشكيل توتنهام: لوريس، ووكر-بيتيرز، ألدرفيلد، سانشيز، روز، وينكز، سيسوكو، ندومبيلي، إريكسين، لاميلا، كين.

تفاصيل المباراة

الدقيقة السادسة كادت أن تشهد هدف أول للسيتي عن طريق رحيم ستيرلينج بعد عرضية من والكر لكن ترتطم الكرة في دفاع السبيرز وتتحول لركنية.

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ومع حلول الدقيقة 20 استطاع رحيم ستيرلينج أن يسجل الهدف الأول للسيتي بعد عرضية رائعة من دي بروين يحولها رحيم برأسية رائعة في شباك السبيرز لتصبح النتيجة (1-0).

وفي الدقيقة 24 استطاع الأرجنتيني إيريك لاميلا أن يسجل التعادل سريعًا لتوتنهام بعد تسديدة من خارج منطقة الجزاء لتصبح النتيجة (1-1).

سيرجيو أجويرو نجح في إعادة التقدم لصالح مانشستر سيتي في الدقيقة 35 بعد كرة رائعة من النجم البلجيكي كيفين دي بروين لتصبح النتيجة (2-1) للسيتي.

وبعد مرور ثلاث دقائق من بداية الشوط الثاني كاد الأوكراني الشاب زينشينكو أن يسجل الهدف الثالث في شباك توتنهام لولا تألق لوريس حارس توتنهام الذي يبعد الكرة عن مرماه.

في الدقيقة 57 استطاع البرازيلي الدولي لوكاس مورا أن يسجل التعادل لصالح توتنهام فور نزوله بدقيقة بعد كرة رأسية رائعة من البرازيلي لتصبح النتيجة (2-2).

لاعب الوسط الإسباني رودري سدد كرة قوية في الدقيقة 60 لكن الحارس الفرنسي لوريس يتألق ويبعد الكرة لركنية.

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