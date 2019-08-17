مصدر في الزمالك يكشف موعد وصول المدرب ميتشو

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قال مصدر في نادي الزمالك، إن المدرب الصربي ميتشو قد يصل القاهرة يوم الاثنين المقبل على أقصى تقدير من أجل تولي تدريب القلعة البيضاء.

وكان رئيس نادي الزمالك قد أعلن في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت سيكون المدير الفني الجديد للفريق، في الوقت الذي وصف المدرب تصريحات رئيس النادي بأنها "هراء" من خلال تصريحات لصحيفة تايمز لايف في جنوب إفريقيا.

وأكمل المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه من خلال تصريحات لـ"الخليج 365" اليوم السبت أن النادي يقوم في الوقت الحالي بحجز تذاكر طيران خاصة بالمدرب على أن يصل يوم الأحد أو الاثنين على أقصى تقدير.

ومن المقرر أن يتم حسم كل التفاصيل العالقة بين الإدارة وبين المدرب فيما يخص المفاوضات بين الطرفين.