لاتسيو يستهدف "إبراهيموفيتش المصري"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشفت تقارير صحفية إيطالية عن اهتمام نادي لاتسيو الإيطالي بضم الدولي المصري أحمد حسن كوكا، مهاجم سبورتنج براجا البرتغالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأفاد موقع "فوتبول إيطاليا" نقلا عن صحيفة "كوريري ديلو سبورت" أن المفاوضات بدأت بين لاتسيو وبراجا لضم كوكا الملقب بـ"زلاتان إبراهيموفيتش المصري"، وفقًا للصحيفة.

Advertisements

وأضاف الموقع أن المقابل المادي لضم صاحب الـ26 عامًا لن يكون عائقًا لإتمام الصفقة هذا الصيف، في ظل انتهاء عقده مع نهاية الموسم الجاري (2019-2020).

وأشارت الصحيفة إلى أن كوكا يمثله وكيل اللاعبين البرتغالي الشهير خورخي مينديز.

يذكر أن كوكا عاد إلى براجا بعد نهاية إعارته إلى أولمبياكوس اليوناني بنهاية الموسم الماضي، حيث سجل 15 هدفًا في 32 مباراة، كما يملك خمسة أهداف في 24 مباراة دولية.