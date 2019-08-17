الخليج 365 يكشف كواليس هجوم "ميتشو" على رئيس الزمالك عبر صحيفة جنوب أفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

هاجم المدرب الصربي ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو" رئيس نادي الزمالك على خلفية إعلان الأخير لتعاقد ناديه مع المدرب بشكل رسمي.

وكان رئيس نادي الزمالك قد أعلن خلال الساعات الأولى من صباح اليوم السبت أن ميتشو هو المدير الفني الجديد لنادي الزمالك .

اقرأ أيضا.. رئيس الزمالك يعلن المدير الفني الجديد

وقال المدرب لصحيفة "تايمز لايف" الجنوب أفريقية إن رئيس الزمالك توسل إليه لتدريب الأبيض وأن إعلانه للتعاقد مجرد هراء .

اقرأ أيضا .. مفاجأة.. ميتشو ينفي تعاقده لتدريب الزمالك: "رئيس النادي توسل لي"

الخليج 365 تواصل مع الصحفي مارك سترايدوم - والذي نقل التصريحات عن المدرب - عن كواليس الحوار الذي أثار حالة من الجدل في مصر.

وقال مارك: " في البداية أعلم أن التصريحات قوية وأثارت حالة من الجدل، هدفي كان الوصول للحقيقة والحقيقة أن ميتشو لم ينفِ المفاوضات مع الزمالك".

Advertisements

واستطرد " بحكم خبرتي فأن هذه النبرة الحادة فى تصريحات ميشتو يهدف منها تحسين صورته أمام جماهير نادي أورلاندو بايراتس بعد فسخه للعقد الساعات الماضية من جانبه ".

وكشف مارك " المدرب الصربي أنكر فقط وصوله إلى اتفاق مع الزمالك ، كان يشعر بالغضب والقلق من تصريحات رئيس الزمالك الذي أعلن عن التعاقد الرسمي بل وموعد وصوله".

وأضاف "ميتشو أخبرني بوضوح أنع فى الطريق إلى صربيا وأن سفره إلى مصر غير صحيح".

اقرأ أيضا .. مصدر بالزمالك: ميتشو سيصل الأحد.. والمدرب يرد

وأنهى " ربما تشهد الأيام المقبلة إنهاء الصفقة لصالح الزمالك".

وأعلن نادي أورلاندو بيراتس، الجنوب أفريقي، أمس الجمعة، تقديم المدير الفني لفريقه، الصربي ميتشو سريدوفيتش استقالته بسبب ظروف شخصية (مرض والدته).

اقرأ ايضاً..أورلاندو يُعلن استقالة ميتشو