الهزيمة الثانية.. تريزيجيه يشارك في سقوط أستون فيلا أمام بورنموث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

خسر أستون فيلا على أرضه أمام ضيفه بورنموث بنتيجة (2-1) مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز (2019-20).

وشارك الثنائي المصري محمود حسن تريزيجيه وأحمد المحمدي بشكل أساسي في المباراة، وكاد الأول أن يسجل أول أهدافه في بريميرليج لولا تألق الحارس.

وباتت تلك الهزيمة هي الثانية لأستون فيلا هذا الموسم بعد خسارته في المباراة الافتتاحية أمام توتنهام بنتيجة (3-1)، بينما رفع بورنموث رصيده إلى أربع نقاط.

ملخص المباراة:

تقدم الضيوف جاء مبكرا عن طريق جوشوا كينج الذي افتتح التسجيل في المباراة من ركلة جزاء في الدقيقة الثانية، تسبب فيها هيتون حارس أستون فيلا.

Advertisements

وفي الدقيقة الـ12، ضاعف بورنموث النتيجة من تسديدة أطلقها هاري ويلسون، ارتطمت بالقائم الأيمن وسكنت الشباك.

كاد تريزيجيه أن يسجل هدفا في الوقت المحتسب بدلا من الضائع من الشوط الأول بعدما استقبل عرضية أرضية داخل منطقة الجزاء بتسديدة بيسراه، لكن تمكن حارس بورنموث من التصدي لها.

وفي الدقيقة الـ71، نجح رفاق تريزيجيه في تقليص الفارق عن طريق دوجلاس لويز سواريس، من صاروخية رائعة أطلقها من مسافة بعيدة المدى لترتطم بالعارضة الأفقية وتسكن مرمى بورنموث.

تشكيل أستون فيلا: توم هيتون ، أحمد المحمدي، بيورن إنجلز، تيرون مينجز ، نيل تايلور، جون ماجين، دوجلاس لويز ، جاك جريليش ، محمود تريزيجيه، أنور غازي ، ويسلي.

تشكيل بورنموث: آرون رامسدال، آدم سميث، ستيف كوك، ناثان آكي ، تشارلي دانييلز ، هاري ويلسون، جيفرسون ليرما، فيليب بيلينج ، ريان فريز، جوشوا كينج ، كالوم ويلسون.