بالفيديو.. صلاح يشارك وماني يتألق.. ليفربول يهزم طموح ساوثهامبتون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

حقق فريق ليفربول فوزًا ثمينًا بهدفين مقابل هدف أمام فريق ساوثهامبتون في المباراة التي أقيمت عصر اليوم ضمن منافسات الأسبوع الثاني من منافسات الدوري الإنجليزي.

محمد صلاح نجم ليفربول شارك في المباراة إلا أنه لم يظهر بالشكل المطلوب عكس الثنائي ساديو ماني الذي سجل وصنع هدفًا لزميله روبرتو فيرمينو.

بهذا الفوز يكون ليفربول رصيد ست نقاط بعد الفوز في الجولة الأولى على نورويتش سيتي (4-1)، في المقابل تلقى ساوثهامبتون الهزيمة الثانية تواليًا بعد الخسارة في الجولة الماضية أمام بيرنلي (3-0).

تشكيل ليفربول: أدريان - أرنولد - ماتيب - فان دايك - روبيرتسون - تشامبرلين - ميلنر - فينالدوم - صلاح - فيرمينو - ماني.

تفاصيل المباراة

الدقيقة 12 شهدت أولى فرص ليفربول في المباراة بعد تمريرة رائعة من محمد صلاح تصل إلى تشامبرلين الذي يسدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء لكن تمر بعيدة عن المرمى.

وفي الدقيقة 20 كاد أوشيدا مدافع فريق ساوثهامبتون أن يزور شباك ليفربول برأسية خطيرة أمام المرمى لكن أدريان يتألق ويبعد الكرة من خط المرمى.

صلاح ظهر في الدقيقة 32 عمر المباراة بعدما سدد كرة قوية من جهة اليمين داخل منطقة الجزاء تمر الكرة بعيدة عن المرمى لتظل النتيجة سلبية.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع أحرز ساديو ماني هدف ليفربول الأول بعد تسديدة رائعة من على حدود منطقة الجزاء ليهدي الريدز التقدم قبل نهاية الشوط الأول.

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وكاد ماتيب أن يعزز النتيجة لليفر بعد تسديدة من ميلنر تصل لماتيب الذي حاول أن يحولها لهدف في الدقيقة 55 لكن تمر بجوار القائم.

صلاح أهدر فرصة محققة لصالح ليفربول في الدقيقة 57 بعد انفراده بالمرمى لكن حارس ساوثهامبتون يتألق ويبعد الكرة لركنية.

ليفربول واصل الضغط على المنافس أملاً في تسجيل هدف ثان حيث سدد جيمس ميلنر كرة قوية من خارج منطقة الجزاء تمر أعلى المرمى في الدقيقة 63.

وأهدر روبرتو فيرمينو أخطر فرص المباراة في الدقيقة 65 بعد تمريرة رائعة من ماني تصل الكرة لفيرمينو المتواجد خاليًا أمام المرمى ليسدد كرة تمر بجوار القائم.

وحاول داني إينجز مهاجم فريق ساوثهامبتون أن يهدد مرمى ليفربول بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 68 تمر أعلى المرمى بقليل.

وفي الدقيقة 70 أحرز روبرتو فيرمينو الهدف الثاني لساوثهامبتون بعد تمريرة رائعة من ماني يسددها البرازيلي على حدود منطقة الجزاء ليعزز النتيجة وتصبح (2-0).

وقبل نهاية المباراة بربع ساعة حاول ليفربول مرتين زيارة شباك المنافس للمرة الثالثة الأولى عن طريق رأسية من ماني والثانية عن طريق روبرتسون لكن دون جديد.

الدقيقة 82 ارتكب حارس ليفربول أدريان خطأً كارثيًا بعدما أخطأ في التمريرة ليحصل إنجز على الكرة ويحولها لهدف لتصبح النتيجة (2-1).