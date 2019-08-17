هاري كين يقود توتنهام لمواجهة مانشستر سيتي

اعلن ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لفريق توتنهام، تشكيل الفريق لمواجهة مانشستر سيتي بعد قليل في قمة الجولة الثانية من من الدوري الإنجليزي الممتاز. تشكيل توتنهام أمام مانشستر سيتي في حراسة المرمى: هوجو لوريس في الدفاع: داني روز، دافينسون سانشيز، توبي ألديرفيلدر، كايل والكر بيترز Advertisements في خط الوسط: موسى سيسوكو ، هاري وينكس، ندومبيلي في الهجوم: إيرك لاميلا، هاري كين، اريكسن.

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