هاري كين يقود هجوم توتنهام أمام مانشستر سيتي

أعلن ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير، تشكيل الفريق الذي سيواجه، مانشستر سيتي في الجولة الثانية من الثانية من الدوري الإنجليزي وجاء تشكيل توتنهام كالتالي: حراسة المرمى: هوجو لوريس Advertisements الدفاع: داني روز، دافينسون سانشيز، توبي ألديرفيلدر، كايل والكر بيترز خط الوسط: موسى سيسوكو ، هاري وينكس، ندومبيلي الهجوم: إيرك لاميلا، هاري كين، كريستيان إيركسن

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