مصر تتقدم على البرتغال في الشوط الأول بمونديال اليد للناشئين

أنهى منتخب مصر لكرة اليد للناشئين الشوط الأول متقدمًا على نظيره البرتغالي بنتيجة 20 -19، وذلك في المباراة التي تقام بينها حاليًا ضمن نصف نهائي كأس العالم المقام بمقدونيا. التي تقام بينها حاليًا ضمن نصف نهائي كأس العالم المقام بمقدونيا. بدأ المنتخب البرتغالي الشوط الأول مسيطرًا على مجريات اللعب والنتيجة، إلا أن منتخب الفراعنة استفاق قبل نهاية النصف الأول من المباراة واستطاع أن ينهيه بفارق هدف لصالحه.

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