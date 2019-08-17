بمشاركة تريزيجيه.. أستون فيلا يتلقى الهزيمة أمام بورنموث بالدوري الإنجليزي

سقط فريق أستون فيلا المحترف ضمن صفوفه محمود حسن تريزيجيه في فخ الهزيمة أمام بورنموث، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، على ملعب فيلا بارك في إطار منافسات الأسبوع الثاني منالدوري الإنجليزي الممتاز.
أحرز هدفي اللقاء جوشوا كينج، وهاري ويلسون في الدقيقتين الثانية، والثانية عشر من زمن الشوط الأول، بينما سجل دوجلاس لويز سواريس، هدف استونفيلا الوحيد في الدقيقة 71.
وبتلك النتيحة يتعرض أستون فيلا للهزيمة الثانية على التوالي، بعد أن خسر أمام توتنهام في إفتتاح مبارياته بالدوري الإنجليزي، ليحتل المركز السادس عشر بلا رصيد من النقاط.
فيما ارتفع رصيد بورنموث إلى النقطة الرابعة في المركز الرابع، بترتيب جدول الدوري الإنجليزي.
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