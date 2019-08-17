شاهد.. ليفربول يفوز على ساوثهامبتون بثنائية في البريميرليج

فاز فريق ليفربول على ساوثهامبتون، بهدف نظيف، في المباراة التي تجمعهما ضمن الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز، "البريميرليج".

سجل ساديو ماني لاعب ليفربول هدف التقدم في الدقيقة 46، ثم عزز ليفربول النتيجة عبر لاعبه روبيرتو فيرمينو الذي سجل الهدف الثاني في الدقيقة 71.

مجريات المباراة..

بدأ لاعبي ليفربول بالضغط على ساوثهامبتون من أجل تسجيل الهدف الأول سريعًا، قام أرنولد لاعب ليفربول بعرضية قوية من الجهة اليمنى وصلت إلى فيرمينو على القائم الثاني الذي مررها برأسية داخل منطقة الجزاء لكن أبعدها الدفاع بنجاح.

في الدقيقة 6، تمريرة جيدة من محمد صلاح وصلت إلى تشامبرلين الذي أرسلها عرضية رائعة لكن ابعدها دفاع ساوثهامبتون سريعًا، وفي الدقيقة 13، تمريرة رائعة

من صلاح بالكعب إلى تشامبرلين داخل منطقة الجزاء الذي سدد كرة قوية لكن مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى فريق ساوثامبتون.

الدقيقة 32، ركنية لصالح ليفربول نفذها محمد صلاح من الجهة اليسرى لكن أبعدها الدفاع قبل رأسية فان دايك وصلت إلى أرنولد الذي أرسل عرضية جديدة أمسكها حارس المرمى بنجاح.

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في الدقيقة 33 تمريرة طويلة وصلت إلى محمد صلاح الذي سدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء لكن مرت أعلى من المرمى ساوثهامبتون.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت البدل ضائع، سجل ساديو ماني هدف التقدم للريدز في الدقيقة 46، بعد

تمريرة من جيمس ميلنر، استلمها ماني وتوغل على حدود منطقة الجزاء، ليسدد كرة صاروخية داخل شباك ساوثهامبتون معلنًا الهدف الأول.

وفي الشوط الثاني، قام صلاح بتنفيذ ركلة حرة، لكنه يسددها في الحائط، ثم في الدقيقة 55، قام فينالدوم بـتمريرة إلى صلاح الذي أنطلق في هجمة خطيرة للريدز، نحو منطقة جزاء ساوثهامبتون ويسدد كرة أرضية ينجح حارس ساوثهامبتون في التصدي لها.

وفي الدقيقة 71، تمريرة جانبية من ماني إلى فيرمينو الذي توغل على حدود منطقة جزاء وسدد كرة أرضية على يسار حارس ساوثهامبتون ،معلنًا الهدف الثاني للريدز.

ثم قام كلوب بإخراج محمد صلاح في الدقيقة 78 ويدخل بدلا منه أوريجي.

وفي الدقيقة 83، سجل إينجز مهاجم ساوثهامبتون هدف تقليص الفارق، بعد خطأ فادح من أدريان حارس ليفربول.

شاهد الأهداف..

بتلك النتيجة رفع ليفربول رصيده إلى 6 نقاط، بعد فوزه في مباراته الافتتاحية أيضًا أمام نوريتش سيتي برباعية مقابل هدف.