شاهد.. بنزيما يمنح ريال مدريد التقدم في الشوط الأول على سيلتا فيجو

تمكن ريال مدريد من التقدم في الشوط الأول على سيلتا فيجو بهدف دون رد، بالمباراة التي تجمعهما حاليًا على

ملعب بالايدوس، في إطار مباريات الجولة الاولى من الدوري الإسباني

سجل المهاجم كريم بنزيما هدف ريال مدريد، في الدقيقة 12 من زمن الشوط الاول، بعد كرة عرضية أرضية من جاريث بيل ليضعها النجم الفرنسي في المرمى مباشرة.

شاهد الهدف: