عبدالموجود ولمياء يضيفان برونزيتين لمصر في دورة الألعاب الإفريقية

حقق الثنائي محمد عبدالموجود ولمياء محمد حسن ميداليتن برونزيتن جديدتين في الجودو بدورة الألعاب الإفريقية المقامة بالمغرب.

حقق محمد عبدالموجود الميدالية البرونزية في وزن 66 كيلو ولمياء محمد حسن في وزن 57 كيلو.

كان الثنائي عثمان عبدالله قد حقق الميدالية البرونزية في وزن 81 كيلو بينما حقق عبدالغني عبدالرحمن الميدالية البرونزية في وزن 73 كيلو.

انطلقت منافسات الجودو والكرة الطائرة الشاطئية مبكرا قبل انطلاق البطولة الرسمي. في وزن 66 كيلو ولمياء محمد حسن في وزن 57 كيلو.كان الثنائي عثمان عبدالله قد حقق الميدالية البرونزية في وزن 81 كيلو بينما حقق عبدالغني عبدالرحمن الميدالية البرونزية في وزن 73 كيلو.انطلقت منافسات الجودو والكرة الطائرة الشاطئية مبكرا قبل انطلاق البطولة الرسمي.

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