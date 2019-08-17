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مصر تحتل المركز السابعة في بطولة الافروباسكيت لسيدات السلة

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احتل المنتخب الوطني لسيدات السلة المركز السابعة ببطولة الافروباسكيت عقب التغلب على كوت ديفوار عصر اليوم. 
ويقود المنتخب الوطني إيهاب الألفي مديرا فنيا، وتضم قائمة المنتخب كلا من:
أسرار ماجد، ثريا محمد، جنة مصطفى، رنيم

محمد الجداوي، ريم أسامة، فاطمة ممدوح، ريم هشام، منة الله محمد، ميرال أشرف، ندى نافع، نور الله على طلعت، وهالة شعراوي.

 

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