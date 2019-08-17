مصر تحتل المركز السابعة في بطولة الافروباسكيت لسيدات السلة

احتل المنتخب الوطني لسيدات السلة المركز السابعة ببطولة الافروباسكيت عقب التغلب على كوت ديفوار عصر اليوم.

ويقود المنتخب الوطني إيهاب الألفي مديرا فنيا، وتضم قائمة المنتخب كلا من:

أسرار ماجد، ثريا محمد، جنة مصطفى، رنيم

محمد الجداوي، ريم أسامة، فاطمة ممدوح، ريم هشام، منة الله محمد، ميرال أشرف، ندى نافع، نور الله على طلعت، وهالة شعراوي.