مصر تحتل المركز السابعة في بطولة الافروباسكيت لسيدات السلة

احتل المنتخب الوطني لسيدات السلة المركز السابعة ببطولة الافروباسكيت عقب التغلب على كوت ديفوار عصر اليوم.
ويقود المنتخب الوطني إيهاب الألفي مديرا فنيا، وتضم قائمة المنتخب كلا من:
أسرار ماجد، ثريا محمد، جنة مصطفى، رنيم
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