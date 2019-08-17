أعلن محمود جابر المدير الفني لفريق الإسماعيلى تشكيل فريقه لخوض ودية الإعلاميين بعد قليل على ملعب فندق الإقامة، ضمن سلسلة التجارب الودية التى يتخللها المعسكر المغلق بمدينة 6 أكتوبر استعدادا للموسم الجديد. التى يتخللها المعسكر المغلق بمدينة 6 أكتوبر استعدادا للموسم الجديد. وجاء التشكيل كالتالى: حارس مرمى: محمد مجدى خط الدفاع: أحمد أيمن – محمد عمار – ريتشارد بافور – أسامة إبراهيم Advertisements خط الوسط: محمد الضرف – محمد بيومى أمامهم: عبد الرحمن مجدى – مدحت فقوسة – خليل نيمار خط الهجوم: بنسون شيلونجو

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شيلونجو يقود هجوم الإسماعيلي أمام الإعلاميين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.