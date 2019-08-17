اتحاد الكرة يستعرض مشوار بيراميدز والأهلي في كأس مصر قبل مواجهة اليوم

يشهد ملعب الجيش ببرج العرب مساء اليوم (السبت) مواجهة من العيار الثقيل بين الأهلي وبيراميدز في ختام منافسات ثمن نهائي النسخة 87 لمسابقة كأس مصر تحت إدارة الدولي جهاد جريشة.

موقع الاتحاد المصري لكرة القدم يقدم أبرز الحقائق والأرقام قبل اللقاء المرتقب على النحو التالي:

- يواجه الفائز من هذا اللقاء فريق حرس الحدود في دور الثمانية ثم بتروجت في نصف النهائي.

- تأهل الأهلي لهذا الدور عقب فوزه على الترسانة (3 – 2) في العاشر من أكتوبر 2018.

- تجاوز فريق بيراميدز نادي طنطا في الدور الأول بالفوز (3 – 2) أيضا في التاسع من أكتوبر 2018.

- حقق الأهلي اللقب 36 مرة آخرها في

النسخة قبل الماضية عندما تغلب على المصري (2 – 1) في الوقت الإضافي.

- أفضل إنجازات بيراميدز بلوغ نصف نهائي النسخة الماضية ثم الخروج أمام سموحة بفارق ركلات الترجيح.

- أنهى الأهلي الموسم رقم 60 للدوري في المركز الأول برصيد 80 نقطة وحافظ على اللقب للمرة الرابعة على التوالي والحادية والأربعين في تاريخه.

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- جمع بيراميدز 70 نقطة في الدوري وحل في المركز الثالث محققا أفضل مركز في تاريخه بالمسابقة.

- تألق الأهلي في ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا بالفوز على إطلع بره بطل جنوب السودان

(4 – 0) مساء الأحد الماضي على ملعب برج العرب.

- استهل بيراميدز مسيرته الأفريقية بالفوز على إيتوال الكونغولي (4 – 1) مساء السبت الماضي على ملعب الدفاع الجوي.

- فرض بيراميدز سيطرته في لقائي الدوري هذا الموسم بالفوز (2 – 1) في الجولة الثامنة ’ ثم كرر تفوقه في الجولة الخامسة والعشرين بهدف البرازيلي كينو.

- فاز بيراميدز أيضا بهدف عمر كمال عبد الواحد في ربع نهائي النسخة الماضية تحت قيادة علي ماهر.

- ضم الأهلي لاعب الوسط المالي الشاب اليو ديانج من مولوديه الجزائر بالإضافة لقائد الإسماعيلي محمود متولي ولاعب وسط بيراميدز محمد مجدب "أفشه".

- تعاقد بيراميدز مع عدد من الصفقات الجديدة أبرزها هداف الدوري أحمد علي من المقاولون والغاني جون أنتوي هداف المقاصة وجناح المصري إسلام عيسى كما عين الفرنسي سباستيان ديسابر مديرا فنيا للفريق خلفا للأرجنتيني رامون دياز.