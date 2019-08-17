اونلاين | يلا شوت بلس MATCHWEEK مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام هوتسبيرز بث مباشر كورة ستار KORA GOAL رابط سريع الاان

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بث مباشر متابعة ثاني جولات البريميرليج والتي تجمع بين مانشستر سيتي حامل لقب الموسم الماضي وفريق نادي توتنهام هوتسبيرز على ملعب إستاد الإتحاد.

يلا كورة إتش دي YALLA KORA HD وقبل المباراة يتسلح الارجنتيني ماوريسيو بوكتينيو المدير الفني للسبيرز بكتيبة من اللاعبين المميزين على رأسهم الانجليزي هاري كين.

يلا شوت بلس YALLA SHOOT PLUS ومن الصفقات الجديدة التي إنسجمت بصورة كبيرة مع الفريق اللاعب الفرنسي ندومبيلي صاحب هدف التعادل في مرمى أستون فيلا.

يلا حصري YALLA 7SRY ويطمح فريق نادي توتنهام في الفوز على مانشستر سيتي من أجل إيقافه ومواصلة الزحف نحو التتويج باللقب مثلما حدث خلال الموسم السابقة من منافسة.

ومن المنتظر أن يدخل فريق نادي توتنهام المباراة بالتشكيل الآتي :-

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• حراسة المرمى : هوجو لوريس.

• خط الدفاع : أنتوني جورجيو، يان فيرتونجن، توبي آلديرفايريلد، كايل ووكر.

• خط الوسط : موسى سيسوكو، هاري وينكسسون، هيونج مين، ديلي آلي، كريستيان إريكسن

• خط الهجوم : هاري كين.

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