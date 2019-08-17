اونلاين | كوورة لايف - YOUTUBE مشاهدة مباراة مانشستر سيتى وتوتنهام بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط السيتي KORAONLINE شغال

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يلا شوت بلس YALLA SHOOT PLUS بث مباشر مباراة مانشستر سيتي ضد توتنهام هوتسبيرز جودة عالية إتش دي HD بدون تقطيع

بث مباشر مباراة مانشستر سيتي ضد توتنهام هوتسبيرز والتي تجمع الفريقان على أرضية ملعب إستاد الإتحاد لحساب مباريات الجولة الثانية من الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم.

كورة لايف KORA LIVE وقبل اللقاء نجح فريق نادي مانشستر سيتي في تحقيق الفوز بالمباراة الأولى بخمسة أهداف مقابل لا شيء على فريق نادي وست هام يونايتد.

كورة سبورت KORA SPORT في المقابل حول توتنهام تأخره أمام الوافد الجديد أستون فيلا بهدف إلى فوز بثلاثة أهداف.

كورة جول KORA GOAL وسيدخل لاعبوا السيتي المباراة بمعنويات مرتفعة بسبب الأداء الكبير الذي يقدمه اللاعبون على أرضية الملعب بالإضافة إلى حصولهم على لقب الدرع الخيرية.

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يلا كورة أونلاين YALLA KORA ONLINE وسيعتمد الفريق السماوي على التشكيل الآتي :-

• حراسة المرمى: إيدرسون

• الدفاع: نيكولاس أوتاميندي - جون ستونز - كايل ووكر - أوليكساندر زينتشينكو

• الوسط: رودريجو هيرنانديز - ديفيد سيلفا - كيفين دي بروين.

• الهجوم: برناردو سيلفا - رحيم ستيرلينج - سيرجيو أجويرو.

ويمكن لرواد الخليج 365 الرياضي متابعة مباراة مانشستر سيتي ضد توتنهام هوتسبيرز عبر روابط كوول كورة COOL KORA والتي تتيح لعشاق الفريقين متابعة المباراة بالإضافة إلى مع لايف فور إتش دي Live7HD

يلا شوت بلس YALLA SHOOT PLUS بث مباشر مباراة مانشستر سيتي ضد توتنهام هوتسبيرز جودة عالية إتش دي HD بدون تقطيع بث مباشر مباراة مانشستر سيتي ضد توتنهام هوتسبيرز والتي تجمع الفريقان على أرضية ملعب إستاد الإتحاد لحساب مباريات الجولة الثانية من الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم. كورة لايف KORA LIVE وقبل اللقاء نجح فريق نادي مانشستر سيتي في تحقيق الفوز بالمباراة الأولى بخمسة أهداف مقابل لا شيء على فريق نادي وست هام يونايتد. كورة سبورت KORA SPORT في المقابل حول توتنهام تأخره أمام الوافد الجديد أستون فيلا بهدف إلى فوز بثلاثة أهداف. كورة جول KORA GOAL وسيدخل لاعبوا السيتي المباراة بمعنويات مرتفعة بسبب الأداء الكبير الذي يقدمه اللاعبون على أرضية الملعب بالإضافة إلى حصولهم على لقب الدرع الخيرية. يلا كورة أونلاين YALLA KORA ONLINE وسيعتمد الفريق السماوي على التشكيل الآتي :- • حراسة المرمى: إيدرسون • الدفاع: نيكولاس أوتاميندي - جون ستونز - كايل ووكر - أوليكساندر زينتشينكو • الوسط: رودريجو هيرنانديز - ديفيد سيلفا - كيفين دي بروين. • الهجوم: برناردو سيلفا - رحيم ستيرلينج - سيرجيو أجويرو. ويمكن لرواد الخليج 365 الرياضي متابعة مباراة مانشستر سيتي ضد توتنهام هوتسبيرز عبر روابط كوول كورة COOL KORA والتي تتيح لعشاق الفريقين متابعة المباراة بالإضافة إلى مع لايف فور إتش دي Live7HD