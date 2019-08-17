اونلاين | KOOORAGOAL - يوتيوب مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام بث مباشر man city (تغطية مباشرة) منقولة عبر قناة beIN SPORTS

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رابط مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام بث مباشر كورة لايف جودة hd ، مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام بث مباشر كورة اون لاين، شاهد الان مباراة مانشستر سيتي ، ويسعى توتنهام لتحقيق نتيجة ايجابية في مباراة اليوم ومصالحة جماهيره بعد خسارة لقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي أمام ليفربول .

موعد مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام بث مباشر كورة اون لاين والقنوات الناقلة لها:

تقام مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام في تمام السادسة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسابعة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع عبر شبكة قنوات بي ان سبورت الرياضية.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع لمواجهة توتنهام

حراسة المرمى: إيدرسون.

الدفاع:أوتاميندي - جون ستونز - كايل ووكر - زينتشينكو.

الوسط: رودريجو هيرنانديز - ديفيد سيلفا - كيفين دي بروين.

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الهجوم: برناردو سيلفا - ستيرلينج - أجويرو.

تشكيل توتنهام لمواجهة مانشستر سيتي

في حراسة المرمي: هوجو لوريس

في الدفاع: فيرتونخين – داني روز – ألديرفيريلد – كيلي ووكر.

في الوسط: موسي سيسوكو – ديمبلي – كريستيان إريكسن

في الهجوم: هيونج مين سون – مورا – إريكسن .

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