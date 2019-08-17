اونلاين | KORA LIVE رابط ماتش ليفربول (جول) YALLA SALAH يوتيوب - yalla shoot مشاهدة مباراة ليفربول وساوثهامتون بث مباشر SUPER SALA

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر KORA LIVE رابط ماتش ليفربول (جول) YALLA SALAH يوتيوب - yalla shoot مشاهدة مباراة ليفربول وساوثهامتون بث مباشر SUPER SALA والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مشاهدة البث المباشر لمواجهة ليفربول ضد ساوثهامبتون KOORA GOAL، حيث تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، صوب ملعب “سانت ميريز”، لمشاهدة المباراة المنتظرة بين ليفربول المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري محمد صلاح ونظيره ساوثهامبتون، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”.

ويمكنكم مشاهدة مباراة ليفربول ضد ساوثهامبتون حصريًا KOORA ONLINE، عند انطلاقها في تمام الرابعة عصر اليوم بتوقيت القاهرة، والخامسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

بث مباشر للمباراة عبر COOLKORA، ومن المتوقع أن يبدأ الريدز المباراة بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمي: أدريان

في الدفاع: روبرتسون، فان دايك، جوميز، أرنولد

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في الوسط: فاينالدوم، هيندرسون، تشامبرلين

في الهجوم: ساديو ماني، فيرمينيو، محمد صلاح.

ويمكنكم متابعة المباراة حصريًا فور انطلاقها عبر “الخليج 365 الرياضي” بث مباشر للمباراة، لمشاهدة مباراة ليفربول ضد ساوثهامبتون بث مباشر yalla shoot.

ويسعى ليفربول لتأكيد بدايته القوية في الموسم الجديد، بعد الفوز على نوريتش سيتي بأربعة اهداف مقابل هدف في الجولة الأولى من بطولة الدوري، والحصول على لقب السوبر الأوروبي على حساب مواطنه تشيلسي بعد الفوز عليه بركلات الترجيح، للاستمتاع بالبث المباشر كورة ستار kora star.

يلا شوت بلس YALLA SHOOT PLUS، ويعول يورجن كلوب على الثلاثي الهجومي الناري المتمثل في المصري محمد صلاح والبرازيلي فيرمينو والسنغالي ساديو ماني، لحصد الثلاثة نقاط.