اونلاين | مشاهدة مباراة ليفربول وساوثهامتون بث مباشر yalla TV كورة اونلاين يلا شوت ماتش ليفربول صلاح GOAL

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مشاهدة مباراة ليفربول ضد ساوثهامبتون بث مباشر kora star، للاستمتاع عبر كورة أون لاين، عندما يستضيف ملعب “سانت ميريز”، المباراة المرتقبة بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول ونظيره ساوثهامبتون، في إطار الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”.

وتنطلق المبارة بينهما في تمام الرابعة عصر اليوم بتوقيت القاهرة، والخامسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، على أن تذاع المباراة حصريًا عبر قناة 2 beIN SPORTS HD، شاهد المباراة بث مباشر كورة اون لاين kora online.

مشاهدة مباراة ليفربول ضد ساوثهامبتون حصريًا KORA GOAL، ومن المتوقع أن يبدأ الريدز المباراة بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمي: أدريان

في الدفاع: روبرتسون، فان دايك، جوميز، أرنولد

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في الوسط: فاينالدوم، هيندرسون، تشامبرلين

في الهجوم: ساديو ماني، فيرمينيو، محمد صلاح.

ويفتقد ليفربول لخدمات حارسه الدولي البرازيلي أليسون بيكر، بعد إصابته في عضلة السمانة في مباراة فريقه أمام نوريتش سيتي بالجولة الأولى بالبريميرليج، يلا شوت بلس YALLA SHOOT PLUS.

بينما يتسلح يورجن كلوب، المدير الفني للريدز بخط دفاعه بقيادة الدولي الهولندي فان دايك، بث مباشر للمباراة عبر COOLKORA.

يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول ضد ساوثهامبتون بث مباشر kora live، ويذكر أن الريدز احتل المركز الثاني في الموسم الماضي متأخرًا بفارق نقطة واحدة عن حامل اللقب مانشستر سيتي.