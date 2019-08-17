اونلاين | محرز GOAL: مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام بث مباشر yalla TV كورة اونلاين يلا شوت ماتش مان سيتي جودة متعددة NOW أون

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جولة جديدة لليفربول عندما يحل ضيفا على نظيره فريق ساوثهامبتون في المباراة التي تقام بينهما اليوم السبت على ملعب الأخير ضمن منافسات الجولة الثانية للبريمير ليج في مباراة لن تكون سهلة لكتيبة الالماني يورجن كلوب بقيادة الفرعون المصري محمد صلاح بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وساوثهامبتون.

لايف مشاهدة مباراة ليفربول today:

نجح الريدز في تحقيق فوز كاسح على نوريتش سيتي في الجولة الأولى بأربعة أهداف مقابل هدف ويسعى يورجن كلوب مدرب الليفر لمواصلة الانتصارات بعد الفوز بلقب السوبر الأوروبي على حساب تشيلسي الأربعاء الماضي بركلات الترجيح ليعزز فرصه في المنافسة بقوة على لقب البريمير ليج من جديد.

تشكيل ليفربول:

أدريان

آندرو روبرتسون - فيرجيل فان دايك - جويل ماتيب - أليكساندر آرنولد

جيمس ميلنر - فابينيو - جوردان هندرسون

ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح

تشكيل ساوثهامبتون:

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أنغوس جان

يانيك فيسترجارد - جاك ستيفنز - يان بيدنارك

ريان برتراند - جيمس وارد براوس - أوريول روميرو - يان فاليري

ناثان ريدموند - داني إنجز

فرد آدامز

كورة لايف مشاهدة مباراة ليفربول وساوثهامبتون kora live:

خسر ساوثهامبتون أولى لقائءاته أمام بيرنلي بثلاثيةٍ نظيفة خارج قواعده، وسيكون في بداية الأسبوع أمام مهمة صعبة تتمثل في الخروج من مباراة وصيف الموسم الماضي ليفربول بنتيجة إيجابية بهدف مصالحة الجماهير، وهو ما قد يكون صعبًا خاصةً مع قوة الريدز التي أهدتهم السوبر الأوروبي رغم أنهم لم يكونوا الطرف الأفضل.

شاهد البث المباشر لمباراة ليفربول وساوثهامبتون اليوم:

تنطلق مباراة ساوثهامبتون وليفربول في الدوري الإنجليزي في تمام الساعة 16:00 بتوقيت القاهرة، 17:00 بتوقيت مكة المكرمة، 14:00 بتوقيت جرينتش، ويعلق على المباراة المعلق الجزائري حفيظ دراجي، وتنقل مباراة ساوثهامبتون وليفربول في الدوري الإنجليزي عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 2.