اونلاين | رابط مشاهدة مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو بث مباشر League يلا شوت 7sry بث مباشر ريال مدريد يوتيوب جودة متنوعة goal tv

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تتجه أنظار عشاق الكرة اليوم السبت 17 أغسطس 2019 إلى ستاد بالايدوس معقل سيلتا فيجو في تمام الخامسة لمتابعة مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو في الدوري الإسباني

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من المتوقع أن يكون تشكيل ريال مدريد كالتالي :-

حراسة المرمى: كورتوا

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خط الدفاع: ألفارو أودريوزولا - رافاييل فاران - سيرجيو راموس - مارسيلو

خط الوسط: كاسيميرو - لوكا مودريتش- توني كروس - إيسكو

خط الهجوم: إدين هازارد - كريم بنزيما

ستقوم قناة BeIN SPORTS HD3 AR ببث المباراة كما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة و عبر موقع الخليج 365 الرياضي وbeIN SPORTS HD 3AR

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