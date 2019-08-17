اونلاين | يلا شووت - youTube مشاهدة مباراة ريال مدريد سويلتا فيجو بث مباشر real todAy كورو لايف الاسطورة ريال مدريد جوول now

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يقدم لكم موقع "الخليج 365 الرياضي"خدمة البث المباشر لمباراة ريال مدريد ضد سيلتا فيجو كورة لايف kora live في اطار منافسات الدوري الاسباني الجولة الاولى يحل ريال مدريد ضيفًا ثقيلًا على سيلتا فيجو على ملعب بالايدوس في إطار منافسات الجولة الأولي من الدوري الإسباني، kora star كورة ستار وذلك يوم السبت 17 أغسطس 2019 في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة والساعة السادسة بتوقيت مكة المكرمة وفي تمام الساعةا لسابعة بتوقيت ابو ظبي كورة اون لاين kora on line .

يحل ريال مدري ضيفا على سيلتا فيجو أولي مبارياته فى الدوري الإسباني كورة اون لاين kora online ويدخل هذا اللقاء وهو قادم من خسارة من روما الإيطالي فى المباراة الودية استعدادً للموسم الكروي الجديد كورة لايف kora live حيث انتهي اللقاء بتعادل الفريقين بهدفين لمثلهما ثم حسمها الذئاب عن طريق ركلات الترجيح yalla shoot يلا شوت

في حراسة المرمى: كيلور نافاس

في خط الدفاع: مارسيلو - سيرخيو راموس - رافاييل فاران - ألفارو أودريوزولا

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في خط الوسط: توني كروس - كاسيميرو - لوكا مودريتش

في خط الهجوم :إدين هازارد - كريم بنزيمة - لوكاس فاسكيز

مشاهدة بماراة ريال مدريد وسيلتا فيجو yalla shoot

يسعى زيدان في افوز الاول له مع ريال مدريد هذا الموسم امام فريق سيلتا فيجو yalla shoot يلا شوت خارج ارضه وقد اصيب نجم الريال ايدين هازارد في الفخذ كورة اون لاين kora onlineويغيب عن المرنيجي لمدة ثلاث او اربع اسابيع رابط مشاهدة مباراة ريال مدريد وسلتا فيجو كورة لايف kora live