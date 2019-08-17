اونلاين | yalla شوت online: مشاهدة مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو بث مباشر Fil goal (هدف فينيسيوس) يلا شوت الجديد رابط ماتش الريال

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يبدأ ريال مدريد أولي مبارياته فى الدوري الإسباني yalla shoot live يلا شوت لايف ويدخل هذا اللقاء وهو قادم من خسارة من روما الإيطالي فى المباراة الودية استعدادً للموسم الكروي الجديد كورة لايف kora live حيث انتهي اللقاء بتعادل الفريقين بهدفين لمثلهما ثم حسمها الذئاب عن طريق ركلات الترجيح بنتيجة 5/4 youtube live يوتيوب لايف حيث خاض الملكي فترة أعداد قوية خاض من خلالها 7 مباريات ودية، وكانت امام بايرن ميونخ، آرسنال، أتلتيكو مدريد، توتنهام، فنربخشة، سالزبورج، ثم روما

في حراسة المرمى: كيلور نافاس

في خط الدفاع: مارسيلو - سيرخيو راموس - رافاييل فاران - ألفارو أودريوزولا

في خط الوسط: توني كروس - كاسيميرو - لوكا مودريتش

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في خط الهجوم :إدين هازارد - كريم بنزيمة - لوكاس فاسكيز

في حراسة المرمى: سيرخيو ألفاريز

في خط الدفاع: دافيد خونكا - هوجو مايو - جوستافو كابرال - لوكاس أولازا

في خط الوسط الدفاعي: برايس مينديز - فران بلتران

في خط الوسط الهجومي: سفيان بوفال - أوكاي يوكوسلو - إيمري مور

في الهجوم: ياجو أسباس