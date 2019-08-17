اونلاين | كورة ستار KORA STAR مشاهدة مباراة ليفربول ضد ساوثهامبتون جودة عالية رابط LIVERPOOL جودة مختلفة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كورة ستار KORA STAR مشاهدة مباراة ليفربول ضد ساوثهامبتون جودة عالية رابط LIVERPOOL جودة مختلفة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بث مباشر مشاهدة مباراة ساوثهامبتون ضد ليفربول والتي تجمع الفريقان على أرضية ملعب إستاد سانت ميريز لحساب مباريات الجولة الثانية لبطولة الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم.

يلا كورة أونلاين YALLA KORA ONLINE وقبل المباراة قال أوريول روميو لاعب وسط ساوثهامبتون في تصريحات صحفية أن فريقه يملك فرص كبيرة للفوز على ليفربول يوم السبت.

يلا شوت بلس YALLA SHOOT PLUS وواصل روميو تصريحاته أنه من السهل بالنسبة له ولزملائه مواجهه الفرق التي تهاجم وتعتمد إعتماد كلي على تناقل الكرة.

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يلا جوال YALLA GOAL وأنهى أن بيرنلي لا يعتمد على تلك الطريقة بل يلعب الفريق بطريقة الكرات الطولية التي تعطي الفرصة للتقدم أكثر في الملعب.

يلا حصري YALLA 7ASRY يذكر أن ليفربول نجح في الفوز بالمباراة الأولى له في الدوري على نوريتش سيتي بأربعة أهداف مقابل هدف فيما خسر ساوثهامبتون من بيرنلي بثلاثية نظيفة.

ومن المنتظر أن تنطلق المباراة على الهواء مباشرةً في تمام الساعة الرابعة عصراً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة الخامسة مساءاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية.

وكما عودكم موقع " الخليج 365 الرياضي " يمكنكم متابعة المباراة عبر روابط الأسطورة لايف OStora Live وبي إن سبورتس إتش دي beIN SPORTS HD.