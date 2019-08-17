اونلاين | مشاهدة مباراة ريال مدريد.. يلا شوت bein sport بث مباشر ريال مدريد وسيلتا فيجو yalla plus كورة جول live رابط ماتش الريال

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يستضيف ملعب بالا يدوس معقل سيلتا فيجو الإسباني، مباراة الفريق أمام ريال مدريد، في الجولة الأولى للدوري الإسباني.

وتتجه أنظار عشاق الليجا لمباراة الميرنجي، من أجل متابعة مباراة الطرفين خاصة في ظل تعثر برشلونة بأولى مباريات الموسم بالهزيمة من أتليتك بلباو بهدف دون رد.

ويرغب الميرنجي بقيادة الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني، في بداية قوية وتحقيق فوز يضع الفريق نحو الثقة للتتويج باللقب الغائب منذ فترة بعيدة.

ويدخل مدريد، المباراة بدون لاعبه الجديد البلجيكي إيدين هازارد بسبب تعرضه للإصابة بالفخذ.

وتقام المباراة في الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت مكة المكرمة، عبر قنوات bein Sports HD.

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ومن المتوقع أن يبدأ مدريد بتشكيل مكون من :-

في حراسة المرمى: كيلور نافاس.

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في خط الدفاع: مارسيلو - سيرخيو راموس - رافاييل فاران - ألفارو أودريوزولا.

في خط الوسط: توني كروس - كاسيميرو - لوكا مودريتش.

في خط الهجوم :إيسكو - كريم بنزيمة - لوكاس فاسكيز.

فيما من المنتظر أن يبدأ سيلتا فيجو بتشكيل مكون من:-

في حراسة المرمى: سيرخيو ألفاريز.

في خط الدفاع: دافيد خونكا - هوجو مايو - جوستافو كابرال - لوكاس أولازا.

في خط الوسط: برايس مينديز - فران بلتران - سفيان بوفال - أوكاي يوكوسلو.

في خط الهجوم:- إيمري مور - ياجو أسباس