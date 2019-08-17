اونلاين | يلا كورة بلس YALLA KORA PLUS بث مباشر مباراة ساوثهامبتون ضد ليفربول رابط MO SALAH جودة متعددة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يلا كورة بلس YALLA KORA PLUS بث مباشر مباراة ساوثهامبتون ضد ليفربول رابط MO SALAH جودة متعددة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بث مباشر ثاني جولات البريميرليج والتي تجمع بين ليفربول ضد ساوثهامبتون ويستضيفها ملعب سانت ميريز يوم السبت السابع عشر من شهر أغسطس.

رابط يوتيوب YOUTUBE وقبل المباراة نجح ليفربول في حصد الثلاثة نقاط الأولى له بعد فوزه في اللقاء الافتتاحي على فريق نادي نوريتش سيتي بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

رابط بي إن سبورتس إتش دي BEIN SPORTS HD في المقابل سقط فريق ساوثهامبتون في فخ الخسارة الأولى له على ملعب تيرف مور معقل فريق نادي بيرنلي بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.

يلا كورة أونلاين YALLA KORA ONLINE وبتلك الخسارة أصبح القديسون في المركز الثامن عشر بدون أي نقاط بعد تجرعهم الخسارة الأولى بالموسم.

كورة لايف KORA LIVE كورة ستار KORA STAR كورة أونلاين KORA ONLINE كورة جول KORA GOAL تتيح متابعة المباراة على الهواء مباشرةً.

كما ستنقل المباراة عبر القنوات التالية :-

• Polsat Sport

• canale 5 italia

• RTS 1 Serbia

• TVi portugal

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• Arena Sport 1

• beIN SPORTS HD 1

• Sky Sport 1 Deutschland

• BT Sport 2 / HD

• TVP Sport HD

• Ziggo Sport Select HD

• Club RTL

• Movistar Liga de Campeones HD

• Eleven Sports 1 HD portugal

• DAZN 1 HD