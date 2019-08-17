اونلاين | يلا شوت حصري مشاهدة مباراة ريال مدريد اليوم: بث مباشر مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو بدون تقطيع كورة جول online رابط شغال

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يفتتح الدوري الإسباني، ثاني أيامه عقب افتتاحه بالأمس بمواجهة برشلونة الإسباني أمام أتليتك بلباو، والتي شهدت مفاجأة من العيار الثقيل بفوز الأخير بهدف دون رد باللحظات الأخيرة من المباراة.

ويبدأ اليوم الثاني بمواجهة ريال مدريد تحت قيادة فنية جديدة عقب عودة الفرنسي زين الدين زيدان، أمام سيلتا فيجو الطامح لتحقيق مفاجأة ثانية بالبطولة.

ويسعى الميرنجي، في استغلال تعثر منافسه المبكر وتحقيق الفوز وإعتلاء صدارة الليجا منذ جولتها الأولى.

وتعرض الملكي لضربة قوية حينما أثبتت الإشاعة إصابة الوافد الجديد البلجيكي إيدين هازارد يالفخذ وإحتياجه لما يقرب من شهر للتعافي.

وتقام المباراة في الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت مكة المكرمة، عبر قنوات bein Sports HD.

ومن المتوقع أن يبدأ مدريد بتشكيل مكون من :-

في حراسة المرمى: كيلور نافاس.

في خط الدفاع: مارسيلو - سيرخيو راموس - رافاييل فاران - ألفارو أودريوزولا.

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في خط الوسط: توني كروس - كاسيميرو - لوكا مودريتش.

في خط الهجوم :إيسكو - كريم بنزيمة - لوكاس فاسكيز.

فيما من المنتظر أن يبدأ سيلتا فيجو بتشكيل مكون من:-

في حراسة المرمى: سيرخيو ألفاريز.

في خط الدفاع: دافيد خونكا - هوجو مايو - جوستافو كابرال - لوكاس أولازا.

في خط الوسط: برايس مينديز - فران بلتران - سفيان بوفال - أوكاي يوكوسلو.

في خط الهجوم:- إيمري مور - ياجو أسباس

وتشاهد المباراة عبر يلا شوت YALLA SHOOOOOOT، KOOORA STAR، والأسطورة بث حي لمباراة ريال مدريد أمام سيلتا فيجو بمباريات الجولة الأولى لليجا الإسبانية.

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