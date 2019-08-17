اونلاين | كورة لايف liverpool مشاهدة مباراة ليفربول وساوثهامتون بث مباشر KORA LIVE رابط ماتش ليفربول (جول) YALLA SALAH

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بث مباشر مشاهدة مباراة ساوثهامبتون ضد ليفربول والتي تجمع الفريقان السبت على أرضية ملعب سانت ميريز لحساب مباريات الجولة الثانية من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم.

كورة لايف KORA LIVE ويدخل ليفربول المباراة بمعنويات مرتفعة للغاية بعد أن حقق الفريق الفوز في الجولة الأولى على نوريتش سيتي بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

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كورة جول KORA GOAL ولم يقف تفوق ليفربول على المستوى المحلي بل نجح الفريق في حصد لقب السوبر الأوروبي على حساب البلوز تشيلسي بركلات الجزاء الترجيحية.

كورة سبورت KORA SPORT ويدخل الريدز المباراة منقوصين من خدمات حارس المرمى البرازيلي أليسون بيكر الذي اصيب في المباراة الأولى.

كورة حصري KORA 7SRY غياب أليسون كان سيؤثر على الليفر في حالة عدم وجود أدريان حارس المرمى البديل الذي قاد كتيبة كلوب للحصول على لقب كأس السوبر الأوروبي بتصديه لركلة الجزاء الأخيرة.

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