رياضة | أستون فيلا "تريزيجية" يتلقى الخسارة الثانية في البريميرليج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أستون فيلا "تريزيجية" يتلقى الخسارة الثانية في البريميرليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خسر نادي ااستون فيلا والذي يلعب ضمن صفوفه الثانئي المصري محمود تريزيجية واحمد المحمدي امام بونموث بنتيجة 2/1 في الدوري الانجليزي الممتاز.

وتواجد الثنائى المصرى محمود تريزيجيه وأحمد المحمدي فى التشكيلة الأساسية لفريق أستون فيلا بمباراة اليوم ضد بورنموث.

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احرز نادي بورنموث هدفين في شباك استون فيلا والذي يلعب له الثنائي المصري محمود تريزيجية واحمد المحمدي وكانت الاهدف في الشوط الاول حيث قلص الفارق اسون فيلا عن طريق دوجلاس لويز الذي سجل هدف أستون فيلا الأول ضد بورنموث من تسديدة صاروخية فى المباراة التى تجمعهما حاليا بملعب "فيلا بارك"، ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدورى الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" فى الدقيقة 71 لتصبح النتيجة بورنموث 2/1.

وجاء تشكيل أستون فيلا كالتالى.. حراسة المرمى: توم هيتون، الدفاع: أحمد المحمدي – إنجيليس – مينجز – نيل تايلور، الوسط: دوجلاس لويز – جون ماجكين – جاك جيراليش، الهجوم: تريزيجيه – أنور الغازي – ويسلي.

وتلقى أستون فيلا الخسارة الثانية له على التوالي في اطار منافسات الدوري الانجليزي الممتاز عقب الهزيمة في الجولة الاولى خارج ملعبه أمام توتنهام بنتيجة 1 – 3 وكان هذا ظهوره الأول على ملعبه ووسط جماهيره هذا الموسم.