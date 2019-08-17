رياضة | إيفرتون يعبر واتفورد بهدف.. برايتون يتعادل مع وست هام ونوريتش سيتي يضرب نيوكاسل بثلاثية في البريمير ليج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيفرتون يعبر واتفورد بهدف.. برايتون يتعادل مع وست هام ونوريتش سيتي يضرب نيوكاسل بثلاثية في البريمير ليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح فريق إيفرتون في تحقيق فوز هام بعدما تغلب على نظيره واتفورد بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الأولى لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 2019-2020.

وجاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق بيرنارد في الدقيقة 10 من عمر المباراة.

Advertisements

بهذه النتيجة رفع إيفرتون رصيده للنقطة الرابعة في المركز الخامس مؤقتا، بينما بقى رصيد واتفورد بلا رصيد في مؤخرة الترتيب.

وفي نفس الجولة فاز نوريتش سيتي على نيوكاسل بثلاثة أهداف مقابل هدف، وتعادل برايتون مع وست هام بهدف لكل فريق.