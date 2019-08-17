رياضة | بمشاركة صلاح.. ليفربول يعبر عقبة ساوثهامتون بفضل هدفي ماني وفيرمينيو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بمشاركة صلاح.. ليفربول يعبر عقبة ساوثهامتون بفضل هدفي ماني وفيرمينيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق ليفربول فوزًا صعبًا على حساب مضيفه ساوثهامتون بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين عصر اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وشهدت المباراة مشاركة الدولي المصري محمد صلاح منذ البداية إلى أن خرج في الدقيقة 79، وقدم صلاح أداء جيد طوال الفترة التي شارك فيها.

افتتح ساديو ماني التسجيل للريدز في الدقيقة 46 من تسديدة قوية سكنت شباك حارس ساوثهامتون، وفي الدقيقة 71 أضاف البرازيلي روبرتو فيرمينيو الهدف الثاني لليفربول، قبل أن يقلص داني إنجز الفارق لساوثهامتون في الدقيقة 83.

رفع ليفربول رصيده بهذا الفوز إلى 6 نقاط في المركز الأول، فيما توقف رصيد ساوثهامتون عند لا شيء من النقاط في المركز السابع عشر.